Céline Dion quer que Angelina Jolie seja a protagonista do filme que vai contar a sua história

A vida de Céline Dion vai virar filme, e isso toda a gente já sabe! Agora, a dúvida é sobre quem vai interpretar a dona do hit ‘My Heart Will Go On’. Céline teria pedido para que Angelina Jolie fosse a protagonista da longa-metragem, mas a atriz de Hollywood estaria num impasse para aceitar o convite da amiga. O motivo é que Angelina já vai interpretar a cantora de ópera Maria Callas numa produção que ficará pronta antes, e não gostaria de fazer dois trabalhos como esse na sequência. “A Céline está a tentar convencer a Angelina, que é amiga particular dela. Mas a história vai virar filme, isso está certo”, informou Keila Jimenez.

