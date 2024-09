Casos de coqueluche aumentaram mais de 300% em todo o estado do Rio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 04/09/2024 - 12h06 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h33 ) ‌



Casos de coqueluche aumentaram, consideravelmente, no estado do Rio de Janeiro. O salto foi de mais de 300% este ano, no comparativo com 2023. As crianças são as mais vulneráveis a doença. As campanhas de vacinação foram iniciadas para tentar controlar o avanço da doença.

