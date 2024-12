Caso de mulher filmada por não ceder janela para criança em avião repercute nacionalmente Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/12/2024 - 15h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h24 ) twitter

Joinville se prepara para um evento inovador que promete transformar o cenário musical: o Batuque das Guria, o primeiro encontro de mulheres e meninas bateristas do Brasil. O evento será uma grande celebração do talento feminino, com uma programação diversificada que inclui workshops, apresentações e debates sobre a participação das mulheres na música. Para compartilhar mais sobre essa iniciativa pioneira, recebemos os organizadores André Steuernagel e Paola Franco, que trazem detalhes exclusivos sobre o Batuque das Guria e a importância desse encontro para o empoderamento feminino no mundo da música.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.