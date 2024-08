Casamento no Residencial Bethesda emociona as redes sociais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/08/2024 - 15h42 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h16 ) ‌



Recentemente, um casamento no Residencial Bethada, localizado em Pirabeiraba, emocionou profundamente muitas pessoas nas redes sociais. As imagens da cerimônia, que se destacaram pela beleza e pelo toque pessoal dos noivos, ganharam destaque e tocaram o coração de muitos. Mikael Melo traz todos os detalhes dessa história de amor que, embora não seja a quarta edição do programa "Quarta do Amor", oferece um belo e inspirador início de semana. Prepare-se para se emocionar com esta cerimônia que tem conquistado o público!

