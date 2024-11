Casal é assaltado em área nobre de São Paulo; criminosos são presos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi assaltado em uma área nobre da capital paulista. O crime ocorreu quando um homem com mochila de entregador anunciou o assalto e apontou uma arma para as vítimas. Eles entregaram os celulares e a ação durou 18 segundos. Em outro caso na mesma região, dois homens em motos realizaram um roubo mais rápido que levou apenas 15 segundos. A mulher desceu do carro para entrar em casa quando foi abordada por eles. Um dos criminosos estava armado e exigiu sua bolsa e joias antes de fugir.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.