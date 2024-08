Casal de turistas é baleado durante assalto no Ceará; a mulher não resistiu Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 30/07/2024 - 20h01 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h47 ) ‌



Um casal de turistas foi baleado durante assalto em uma pousada em Caucaia, no Ceará. Testemunhas afirmam que os criminosos chegaram no local perguntando pelas vítimas, uma brasileira de 46 anos e um inglês de 38 anos. Os dois foram abordados quando se preparavam para deixar a pousada e reagiram ao assalto. A mulher morreu e o inglês foi levado ao hospital. Os R$ 30 mil do casal não foram levados.

