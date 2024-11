CASAL DE IDOSOS GANHA CASAMENTO EM ABRIGO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 26/11/2024 - 15h20 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matéria exibida no dia 22/11/2024

OS CASAMENTOS DURAM CADA VEZ MENOS. MAS, AS PESSOAS CONTINUAM CASANDO. TALVEZ PORQUE A CERIMÔNIA É MUITO ROMÂNTICA E PASSA A IMPRESSÃO DE UMA RELAÇÃO DURADOURA. A MAIORIA AINDA FAZ QUESTÃO DE CASAR. E, ÀS VEZES, A IDADE NÃO TEM IMPORTÂNCIA NENHUMA. HOJE, DOIS VELHINHOS DE UM ABRIGO DE APARECIDA, ELE COM 81 E ELA COM 87 ANOS, SE CASARAM COM TODA A POMPA E A EMIÇÃO QUE O MOMENTO EXIGIA.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

‌



#RecordGoias #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.