Casal de brasileiros está desaparecido no Chile Aclr|Do canal Record News no YouTube 23/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h14 ) ‌



Um casal de brasileiros está desaparecido no Chile. Aurora Rodrigues, 59 anos, e Heraldo Rodrigues, de 60, foram vistos pela última vez no domingo saindo de um hotel na região do Atacama. Eles são naturais da cidade de Rezende, no interior do Rio de Janeiro. O casal estava realizando uma viagem pela América do Sul e havia passado pela Argentina antes de chegar ao Chile.

