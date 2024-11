Casa mais iluminada do Brasil, em Blumenau, vai acender as luzes de natal em 16 de novembro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 09h52 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h17 ) twitter

A famosa Casa Mais Iluminada do Brasil, localizada em Blumenau, já tem data marcada para o acendimento de suas luzes de Natal: será no dia 15 de novembro, às sete e meia da noite. A residência da família Grodiski promete um espetáculo de luzes, que em 2023 contou com 870 mil lâmpadas. O evento incluirá bênção, apresentação de terno de reis e a tão esperada chegada do Papai Noel. Os preparativos para a decoração estão a todo vapor.

