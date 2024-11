Carro que era presente para filha é furtado em frente à casa do pai em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 07h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Brasil, em Uberlândia, um carro modelo Corsa vermelho foi furtado na madrugada de sexta-feira. O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 7 mil, estava estacionado em frente à residência de William Pedroso, pai de Jéssica, para quem o carro seria um presente. Em cerca de um minuto e meio, um homem caminhando pela rua se aproxima do carro, aparentemente usa um dispositivo para destravar a porta e, em poucos segundos, já está no banco do motorista. Após algumas tentativas de dar partida, o veículo foi levado "no tranco".

William só percebeu o furto ao retornar para casa 14 horas depois, e registrou um boletim de ocorrência na tentativa de recuperar o veículo. Ele relata que o Corsa, que ainda estava sendo preparado para ser entregue à filha, não foi bloqueado. Agora, a busca por câmeras na região e por imagens de segurança é a principal esperança para localizar o veículo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=72g0TtvWz6Q

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jdeyMhW11Dc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=_hPd779_M_c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.