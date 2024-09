Carelli fala sobre quantidade de peões de A Fazenda 16: “O mais importante é termos um bom elenco” Aclr|Do canal R7 no YouTube 11/09/2024 - 18h51 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h10 ) ‌



Rodrigo Carelli e Adriane Galisteu, diretor e apresentadora, respectivamente, de A Fazenda 16, participaram nesta terça-feira (10) d'O Programa de Todos os Programas e revelaram algumas novidades da nova edição do reality. Entre elas, Carelli contou que não haverá uma igualdade entre o número de peões e peoas, e que o foco era compor um elenco bom. Além disso, ele revelou sobre quais serão os temas das festas, enquanto Galisteu falou sobre a estética deste ano do programa.

