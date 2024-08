CARDIOLOGISTA: João Lucas fala dos benefícios da musculação para o coração | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 13h55 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A musculação, tradicionalmente associada ao ganho de massa muscular e à definição física, revela-se uma poderosa aliada na prevenção de doenças cardíacas. Ao contrário do que muitos pensam, a atividade física intensa e focada nos músculos pode ter um impacto positivo e significativo na saúde do coração.

Ao fortalecer os músculos, a musculação colabora para o controle da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, a prática regular da musculação auxilia na redução dos níveis de colesterol ruim (LDL) e no aumento do colesterol bom (HDL), contribuindo para a saúde do sistema cardiovascular.

Outro benefício da musculação para o coração é a sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina. Isso significa que os músculos passam a utilizar a glicose do sangue de forma mais eficiente, o que ajuda a prevenir o diabetes tipo 2, outro fator de risco para doenças cardíacas. Além disso, a musculação contribui para a perda de peso, o que também é benéfico para a saúde do coração.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=v-aHrnZDRUg

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=h7CedVrWZHU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=RJqDspLyRpk

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #saúde #musculação #treinos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.