"Cão ladrão" pega escondido produto de mercado e faz sucesso Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um cão "criminoso" atacou um supermercado. As imagens da câmera de segurança mostram a ação do suspeito, um cachorrinho chamado Bethoven. Ele se aproveitou da movimentação de clientes, foi até uma prateleira, pegou um brinquedo e fugiu. A tutora do cachorro teve que voltar para devolver o objeto.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.