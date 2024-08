Cânion com 8 metros de profundidade seca pela falta de chuva em Mato Grosso Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 19h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h04 ) ‌



Um ponto turístico conhecido pela vista paradisíaca no centro-oeste virou um cenário onde se vê apenas pedras e folhas secas. Segundo uma guia de turismo que trabalha no Cânion do Jatobá, no Mato Grosso, é normal o cânion secar no meio em agosto por causa da escassez de chuva, essa situação diminui o número de visitantes e afeta o turismo regional, o problema é que neste ano, a água sumiu em julho.

