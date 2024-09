Campanha Setembro em Flor conscientiza sobre câncer do colo do útero Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 09h29 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h25 ) ‌



A campanha "Setembro em Flor" tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer do colo do útero, uma das principais causas de morte entre mulheres no Sul do Brasil. Com o câncer do colo do útero ocupando a sexta posição entre as doenças mais fatais para as mulheres na região, é essencial destacar a importância do diagnóstico precoce e dos exames regulares. O repórter Paulo Mueller traz informações detalhadas sobre a campanha, que visa educar e incentivar a população feminina a procurar os cuidados necessários para manter a saúde em dia. Saiba como você pode se proteger e contribuir para a luta contra essa doença.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.