Caminhonete bate em carreta e mata três pessoas em Monte Alegre de Minas | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na BR-365, na noite de sábado, próximo a um posto de combustível em Monte Alegre de Minas. A colisão aconteceu por volta das 18h40, quando a caminhonete em que as vítimas estavam bateu na traseira de uma carreta. Os mortos, uma mulher de 74 anos e dois homens de 29 e 60 anos, eram da mesma família, natural de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

As duas pessoas feridas, um homem de 69 anos e uma mulher de 40 anos, foram socorridas em estado grave e encaminhadas para o Hospital de Clínicas da UFU. O motorista da carreta, de 27 anos, não sofreu ferimentos. Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal interditou a rodovia por quase duas horas para os trabalhos de resgate e limpeza da pista. A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas da tragédia. O trânsito já foi liberado e segue normalmente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=vq4tX5uubLg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Mm3wmxr9Dtg

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=kXgTkCaYKUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #transito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.