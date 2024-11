Caminhão carregado de telhas tomba na marginal da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/10/2024 - 15h20 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão com 13 toneladas de telhas tombou em uma rotatória ao lado da Rodovia Anhanguera, na manhã desta quarta (23), em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu próximo à entrada do bairro Cândido Portinari, na Zona Leste da cidade; apesar do susto, ninguém se feriu.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.