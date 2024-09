Camaru 2024: Noite de emoção e homenagens marca penúltimo dia do evento | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 09h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No penúltimo dia do Camaru 2024, o Parque de Exposições esteve lotado, com shows emocionantes que marcaram o encerramento de uma semana de grande movimentação. A noite de sábado foi especialmente emocionante, com as apresentações de Ralf e da dupla Jorge & Mateus, atraindo uma multidão de fãs. Ralf, em um momento de saudade, dedicou uma música ao irmão Christian, falecido em junho deste ano. A canção falava sobre reencontros, tocando o público ao lembrar a ausência de Christian, que estava confirmado como uma das atrações do evento.

O fã-clube fiel de Jorge & Mateus também marcou presença, cantando junto e celebrando uma das maiores duplas sertanejas do país. Após nove dias de programação intensa, o penúltimo dia trouxe momentos de emoção, saudade e muita música, deixando o público com lembranças inesquecíveis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=vmt7sOswGHc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=g6-xtyp4hik

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0YoQg3Xmio8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.