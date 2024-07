Brinquedo de parque sofre falha mecânica e deixa 28 pessoas penduradas nos Estados Unidos

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 28 pessoas ficaram penduradas após uma falha de uma atração em um parque de diversões nos Estados Unidos. Vídeos gravados por testemunhas no local mostram as pessoas presas de cabeça para baixo, a cerca de 30 metros de altura. Bombeiros tiveram que ser chamados para o resgate. Todos que estavam na atração foram retirados e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.