Briga entre vizinhas por causa de xixi de cachorro termina em prisão por tentativa de assassinato Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma discussão entre vizinhas em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro acabou com uma delas presa por planejar o assassinato da outra. A briga teve início após um desentendimento relacionado a um cachorro, que fez xixi na porta da casa de uma das mulheres. Rita Gabriele foi agredida com um pedaço de madeira na frente do filho durante a invasão ao seu apartamento. Os criminosos identificados como Lucas Godoy, de 22 anos, e Matheus Ribeiro Lacerda, de 21 anos, foram responsáveis pela agressão, enquanto Tamires Barbosa, de 36 anos, foi detida como mandante do crime. Um terceiro envolvido ainda está sendo procurado pela polícia.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.