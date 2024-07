Briga de trânsito termina com duas pessoas baleadas em BH

Aclr |Do canal RecordTV Minas no YouTube

Uma briga de trânsito na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, terminou com um motorista e passageira baleados. O desentendimento começou por causa da manobra de um dos carros, que impediu a passagem do outro. O autor dos disparos não gostou de ter que esperar. No meio da confusão, ele atirou contra o casal e fugiu do local. As vítimas relatam que o suspeito estava visivelmente embriagado. Segundo a polícia, condutor e a mulher foram socorridos para o Hospital Risoleta Neves e se recuperam bem. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

