Brenno questiona amizade de Fê e Hadad e fica feliz com permanência de Rambo | O Grande React

Brenno participou de O Grande React na última segunda (16). No início do programa, ele falou junto com Lizi sobre a relação dos dois. O ator também rasgou críticas para a amizade entre Hadad e Fê: 'Isso é montado'. Brenno disse que Hadad é um bom jogador apenas na 'teoria', disse que Guipa é 'massa' e ficou feliz com a permanência de Rambo.

