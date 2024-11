Brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha são impedidas de entrar nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/11/2024 - 12h42 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h11 ) twitter

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini foram impedidas de viajar para os Estados Unidos após terem seus vistos cancelados pela embaixada americana. Elas passaram 38 dias presas na Alemanha acusadas de tráfico internacional de drogas em março de 2023. A Polícia Federal do Brasil comprovou que eram vítimas de uma quadrilha que trocava bagagens no Aeroporto Internacional de São paulo, em Guarulhos. As duas não receberam notificação sobre o cancelamento dos vistos e pretendem acionar a Justiça.

