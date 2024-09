Brasil vence a França e se classifica no Mundial Feminino Sub-20 Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/09/2024 - 22h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 está classificada de forma antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. Nesta terça-feira, o Brasil venceu a França por 3 a 0, no Atanasio Girardot, na Colômbia, pela 2ª rodada do grupo B da competição. A atacante Vendito marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e Priscila fez o terceiro em momento decisivo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.