Brasil tem 57 mil pessoas morando em tendas e barracas Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/09/2024 - 22h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil tem quase 57 mil pessoas morando em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido, segundo dados divulgados hoje (06) pelo IBGE. O número representa 35,3% dos 160 mil moradores de domicílios improvisados e 0,03% da população do país. Sobre o assunto, conversamos com Bruno que é analista do IBGE e traz detalhes desses dados.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.