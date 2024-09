Brasil registra mais de 68 mil focos de queimadas em agosto Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/09/2024 - 12h46 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h15 ) ‌



Em agosto, o Brasil registrou mais de 68 mil focos de queimadas. A Amazônia foi a região mais afetada. No município de Breves, na região do Marajó, uma cortina de fumaça avançou sobre a floresta. O número registrado representa um aumento superior ao dobro em comparação ao mesmo mês do ano passado e é considerado o pior resultado para um mês de agosto nos últimos 14 anos. O Cerrado também apresentou altos índices de queimadas. Três das cinco cidades com maior número de incêndios estão localizadas no estado do Pará: São Félix do Xingu, Novo Progresso e Altamira. Em resposta à situação emergencial causada pelos focos de queimadas, o governo do Pará implementou uma proibição ao uso do fogo para limpeza de terrenos e áreas manejáveis. Além disso, foram realizadas ações fiscais para garantir o cumprimento da proibição e mobilizados os corpos bombeiros para combater os incêndios e prevenir novos focos.

