BMW R12, UMA AUTÊNTICA CRUISER Aclr|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 22/10/2024 - 21h56 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Montada em Manaus (AM), a R12 apresenta estilo retrô, com uma bela pitada de tecnologia embarcada. A assinatura clássica vem do tradicional motor Boxer, de 1.170cc e 95 cv de potência, cujas tampa dos cabeçotes foram inspiradas nas usadas pela bigtrail R 1200 GS; e também o eixo-carda, que está presente desde a primeira BMW, a R32, de 1923. Em termos de tecnologia esta cruiser conta com dois modos de pilotagem – Rock e Roll -; assistente de partida em rampa e quick-shifter. Esta equipada ainda com piloto automático, chave presencial e um charmoso painel TFT de 3,5” polegadas, além de tomada 12 volts e entrada USB. Confira o test-ride com a nova integrante da linha Heritage da marca alemã.

#bmw #bmwmotorrad #bmwmoto #bmwr12 #momentomoto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.