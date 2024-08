BlumenKuchen: festival de cucas começa nesta quinta-feira em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 11h50 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h23 ) ‌



A partir desta quinta-feira (29) , Blumenau vai receber o tradicional BlumenKuchen, um festival dedicado às deliciosas cucas. O evento, que vai até o dia 8 de setembro, promete uma ampla variedade de sabores, desde o tradicional com farofa até combinações inusitadas como pistache e pimenta. O repórter Moisés Stuker estará presente para experimentar e compartilhar as melhores dicas sobre as opções disponíveis. Não perca a chance de saborear essas delícias e conhecer as novidades do BlumenKuchen na Vila Germânica.

