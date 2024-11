Blumenau inicia período de matrículas para Centros de Educação Infantil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 09h43 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h19 ) twitter

Estão abertas as matrículas para os Centros de Educação Infantil de Blumenau. A cidade oferece vagas para crianças de diversas faixas etárias, com o objetivo de garantir o acesso à educação desde os primeiros anos de vida. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente nas unidades de ensino. A iniciativa visa atender a demanda crescente de educação infantil no município, promovendo um atendimento de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento das crianças. Saiba mais sobre o processo e como realizar a matrícula.

