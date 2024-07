Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Blumenau finalizou a instalação de câmeras de segurança no transporte coletivo da cidade. O repórter Moisés Stuker traz informações ao vivo sobre a implementação do novo sistema de monitoramento, que visa aumentar a segurança para passageiros e operadores. As novas câmeras irão contribuir para a prevenção de incidentes e a resolução de ocorrências no transporte público.

