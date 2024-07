Bisavós caem em pegadinha da neta e viralizam na internet

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um vídeo de um casal de bisavós em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, emocionou a internet. Isabela Fernandes brincou com os avós, dizendo que colocaria o bebê Rafael, de 6 meses, na creche. Silvia e José Fernandes ficaram indignados com a ideia e pediram para cuidar do bisneto em casa. A reação deles comoveu a todos e o vídeo alcançou mais de 13 milhões de visualizações.

