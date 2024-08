'Batalha das Receitas': Saiba mais sobre a nova rubrica do 'Hoje em Dia' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 08/08/2024 - 06h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Hoje em Dia estreia nesta quinta (8) um novo quadro, 'Batalha das Receitas', onde duplas de competidores enfrentam desafios culinários para provar quem é o melhor na cozinha. A apresentadora Renata Alves e o chef Guga Rocha destacam a emoção e as histórias que os participantes trazem para o programa, enquanto a confeiteira Joyce Galvão enfatiza a importância dos detalhes em cada prato. A rubrica promete ser uma disputa acirrada, cheia de sabor e criatividade, com participantes de várias regiões do Brasil.

#recordeuropa #hojeemdia #batalhadasreceitas

--

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.