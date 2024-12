Banco Genético da Embrapa: um tesouro da biodiversidade brasileira | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 07h17 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h06 ) twitter

Você já imaginou um verdadeiro tesouro mundial de biodiversidade guardado em um cofre climatizado? É exatamente isso que representa o Banco Genético da Embrapa, em Brasília. Com mais de dois mil metros quadrados, o espaço abriga mais de 1.100 espécies armazenadas, sendo uma das maiores coleções de recursos genéticos agrícolas do mundo. Sementes, mudas, amostras de DNA, esporos e outras estruturas que garantem a segurança alimentar e a sustentabilidade do agronegócio são conservadas em condições especiais, muitas vezes a temperaturas de até -20°C.

Esse acervo é estratégico não só para o Brasil, mas para todo o planeta, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. O Banco Genético da Embrapa preserva espécies fundamentais para a alimentação, como feijão, arroz, milho, soja e mandioca, além de plantas nativas, como o caju. Também abriga material genético de animais, como bovinos, ovinos e aves, e microorganismos essenciais para o controle biológico e a saúde do solo.

Os recursos armazenados são cuidadosamente identificados, catalogados e mantidos com o auxílio de tecnologias de ponta, capazes de preservar as características genéticas por centenas de anos. Além de proteger a biodiversidade, o banco contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas e para a criação de cultivares mais resistentes, aptas a enfrentar as variações climáticas e garantir a produção de alimentos no futuro.

