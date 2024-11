Banco de leite humano do Hospital Regional do Oeste tem estoque baixo e busca por doadores Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h01 ) twitter

O Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Oeste (HRO) em Chapecó enfrentou uma situação crítica, com estoque baixo de leite materno. A doação de leite humano é essencial para garantir a nutrição de recém-nascidos que não podem ser amamentados por suas mães. O repórter Geovan Petry traz detalhes sobre a necessidade urgente de doadoras e como as mulheres podem ajudar. O Banco de Leite desempenha um papel vital no apoio a bebês prematuros e com condições de saúde delicadas. Se você é mãe e pode doar, entre em contato pelo telefone (49) 3321-6576 e faça a diferença na vida de uma criança.

