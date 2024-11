Bairro São Jorge recebe ações intensificadas para combater a dengue | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 08h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h48 ) twitter

A dengue, zika e chikungunya voltaram a ser uma preocupação crescente com a chegada do período chuvoso. Em resposta, a Prefeitura de Uberlândia iniciou uma força-tarefa para intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O Bairro São Jorge foi escolhido para ser o primeiro a receber as equipes de endemias, devido ao alto índice de infestação na região. O trabalho, iniciado nesta terça-feira, se estenderá por uma semana, envolvendo uma série de ações integradas que incluem visitas domiciliares e atividades educativas.

Mais de 120 agentes atuam diretamente no bairro, com suporte de tecnologias como drones para identificar possíveis focos do mosquito em locais de difícil acesso. Paralelamente, uma estrutura foi montada na Praça Maria Preta, funcionando como um centro de operações das atividades. Os moradores contam ainda com a presença do "Vacimóvel", para atualização do cartão de vacinas, e na sexta-feira poderão trocar objetos que acumulam água, como pneus e garrafas PET, por leite.

Além disso, o prefeito Odelmo Leão autorizou a contratação temporária de 160 novos agentes de endemias, reforçando os esforços para conter a proliferação do mosquito em toda a cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, até 6 de novembro deste ano foram confirmados 25.640 casos de dengue e 9.512 de chikungunya. Com a chegada das chuvas, as autoridades alertam para a necessidade de redobrar os cuidados e a prevenção em todas as regiões do município.

