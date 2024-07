Bailarinos de 10 a 12 anos brilham no Festival Meia Ponta em Joinville Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/07/2024 - 21h48 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 ) ‌



O Festival Meia Ponta, um dos eventos mais aguardados no cenário da dança, começou nesta terça-feira (23) em Joinville, trazendo quase 40 grupos de bailarinos com idades entre 10 e 12 anos para o palco. O repórter Márcio Falcão está no local trazendo todos os detalhes da programação e as expectativas para este grande evento cultural. Confira.

