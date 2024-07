BAHIA 1 X 2 CUIABÁ - MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 17ª RODADA - 13/07/2024

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

‌



A+

A-

O Cuiabá vencou o Bahia por 2 a 1 em Salvador. Com o resultado o Dourado ganha respiro na luta contra o rebaixamento. Já o Esquadrão perdeu a primeira em casa e vê o Cruzeiro entrar no G4. Veja os gols e os melhores momentos desse jogão.

#cuiaba #bahia #brasileirão #gols #melhoresmomentos

bahia 1 x 2 cuiaba, bahia x cuaiba, melhores momentos bahia 1 x 2 cuiaba, ver imagens de bahia 1 x 2 cuiaba, mm bahia 1 x 2 cuiaba, assistir online bahia 1 x 2 cuiaba, gols do cuiaba, gol do bahia, voz do esporte, brasileirão, melhores momentos, gols do sábado, onde assistir bahia x cuiaba, bahia x cuiaba com imagens,

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Publicidade

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.