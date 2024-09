BA: três pessoas morrem e dez ficam feridas em acidente na BR-324 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h09 ) ‌



Uma batida entre uma van e uma carreta deixou três mortos e dez feridos na BR-324, região metropolitana de Salvador. Duas das vítimas fatais eram irmãs e estavam no banco da frente da van, já a terceira estava ao lado da porta e foi atingida na cabeça. Os passageiros haviam saído da cidade de Mutuípe, no interior baiano, para fazer um tratamento de saúde na capital do estado. Segundo o motorista da van, ele colidiu com a traseira do caminhão depois de ter levado uma fechada.

