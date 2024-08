Avaí vence na estreia de Enderson Moreira; Mirassol derrota Brusque na Série B Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 10/08/2024 - 14h54 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h12 ) ‌



Neste bloco, destacamos a vitória do Avaí por 1 a 0 sobre o Operário, marcando a estreia de Enderson Moreira como técnico do Leão. Em outro confronto da Série B, o Mirassol derrotou o Brusque por 2 a 0, deixando o Quadricolor em situação complicada na zona de rebaixamento. Também celebramos a reinauguração do Estádio Augusto Bauer, que voltou a receber jogos após reforma. Confira.

