Atingidos pela enchente: famílias reclamam da demora na entrega de casas
25/11/2024 - 10h45 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h28 )

Com mais de 80% da população diretamente atingida pela enchente, Eldorado do Sul, na região metropolitana, ainda tem muita gente sem moradia. As famílias reclamam da demora dos programas de habitação dos governos em resolver o problema.

