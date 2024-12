Atenção motoristas: pagamento do IPVA de 2025 começa dia 11 de dezembro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/12/2024 - 09h56 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h29 ) twitter

A partir do dia 11 de dezembro começa o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2025. E quem pagar antecipado tem desconto. O valor pode ser consultado no site ou aplicativo.

