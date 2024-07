Ataque de pitbull em Joinville: câmera registra momento chocante Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 23/07/2024 - 14h35 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h41 ) ‌



Em Joinville, mais um caso de ataque de cães foi registrado. Um pitbull atacou um cachorro que passeava com sua tutora, e uma câmera de monitoramento capturou todo o incidente. As imagens são bastante fortes e mostram o momento chocante do ataque. Acompanhe a reportagem na Tribuna do Povo para entender mais sobre este incidente, as medidas de segurança para evitar ataques e a importância da responsabilidade dos tutores de animais.

