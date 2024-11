Assoreamento da Boca da Barra na saída do Canal das Flechas prejudica pesca, em Quissamã Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 18/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h26 ) twitter

O assoreamento da Boca da Barra na saída do Canal das Flechas volta a preocupar pescadores do farol em Campos e de Barra do Furado, em Quissamã. A abertura que foi feita em agosto deste ano, não resolveu o problema.

