Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

‌



A+

A-

Hoje no Ver Mais, vamos mergulhar no trabalho extraordinário de uma artista que transforma sua paixão pelos animais em arte. Com pinceladas delicadas e um realismo impressionante, ela consegue capturar a essência de cada criatura em suas telas. Acompanhe agora essa história inspiradora que revela como a arte pode emocionar e conectar através da beleza da natureza.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.