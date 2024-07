ARREMATAVA LEILÕES COM FAMOSOS: MÉDICO GOIANO É CONDENADO POR SIMULAR INCÊNDIO

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 02/07/2024

UM MÉDICO GOIANO, CONHECIDO POR PAGAR ENCONTROS COM CELEBRIDADES, EM LEILÕES, FOI CONDENADO PELA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ELE TERIA SIMULADO UM INCÊNDIO NUMA LANCHA, DELE MESMO, PARA RECEBER O DINHEIRO DO SEGURO. O BARCO TERIA CUSTADO 850 MIL REAIS E O VALOR DO SEGURO ERA DE QUASE DOIS MILHÕES.

