Após morte cerebral, família doa órgãos de PM morto em acidente em Ribeirão Preto

Foi realizada nesta terça (3) a captação e transporte de órgãos do policial militar Wilson Carlos Romão Machado, de 45 anos, que morreu nesta segunda (2) após ser atropelado por um carro no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto. O acidente ocorreu na última quinta (28); o policial foi levado em estado grave para um hospital particular e nesta segunda (2), teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica. O coração e um rim foram levados para São Paulo; outro rim foi para um hospital em São José do Rio Preto, enquanto o fígado e as córneas foram para pacientes de Ribeirão Preto. O motorista suspeito de ter causado a morte do PM se apresentou nesta terça (3) à Polícia.

*Reportagem exibida em 03/12/2024.

