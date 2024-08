Após frio intenso, calor retorna ao Brasil: veja o que esperar para esta quinta-feira Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h20 ) ‌



Após um período de frio intenso, Santa Catarina e o Brasil enfrentam um retorno ao calor. Nesta quinta-feira (15), o sol será o grande protagonista, brilhando forte em todo o estado. A massa de ar frio de origem polar está se deslocando em direção ao oceano, levando o frio com ela e abrindo espaço para o aquecimento. As temperaturas começam a subir à tarde, especialmente no Oeste do estado, e há condições para a formação de nevoeiros. Confira todos os detalhes e as previsões com Cibelly Favero na Central do Tempo.

