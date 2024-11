Apae Florianópolis inaugura nova sede com capacidade para atender mais de 850 alunos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h16 ) twitter

A Apae Florianópolis inaugurou sua nova sede, que agora conta com uma estrutura ampliada para atender mais de 850 alunos. A nova instalação promete proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias. A cerimônia contou com homenagens e planos para o futuro da instituição, que segue desempenhando um papel essencial na educação especial da região.

