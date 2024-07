Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Anna Maz, campeã do Canta Comigo 4, canta música autoral no palco do Hora do Faro

A vencedora do Canta Comigo 4, Anna Maz, inspirou os participantes do quadro Pronto Pra Fama com uma apresentação no palco do Hora do Faro. Ela cantou a música autoral "The Hermit". A grande campeã da quarta edição do reality musical será jurada do próximo Canta Comigo, que estreia domingo (9).

