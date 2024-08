Alterações no trânsito da BR-280: obras afetam três cidades no Norte do estado Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/07/2024 - 21h26 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h39 ) ‌



As obras na BR-280, localizada no Norte de Santa Catarina, estão causando alterações significativas no trânsito e afetando diretamente três cidades no Planalto Norte. É fundamental que motoristas e residentes fiquem atentos às sinalizações e planejamentos de rotas alternativas para minimizar impactos. Márcio Falcão traz todos os detalhes sobre as mudanças e orientações para quem trafega pela área. Confira.

